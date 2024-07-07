Кримінал

Після прильоту по військовому складу влада Воронезької області оголосила про евакуацію
7 Липня 2024 11:27
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бпла, евакуація, росія
Під Воронежем у селі Сергіївка рвуться склади з боєприпасами / Скриншот відео

Під Воронежем оголосили евакуацію жителів через тривалу “детонацію вибухонебезпечних об’єктів” на складі після атаки дронів.

У Підгоренському районі оголошено режим НС через атаку безпілотників, повідомляє воронезький губернатор Олександр Гусєв.

За його словами, за ніч 7 липня системи ППО збили над Воронезькою областю кілька дронів. Унаслідок падіння їхніх уламків загорівся склад у Підгоренському районі і почалася “детонація вибухонебезпечних об’єктів”, стверджує Гусєв.

Під час одного з вибухів загорілася господарська будівля біля житлового будинку, її загасили. За словами губернатора, постраждалих немає. Людей евакуюють у пункти тимчасового розміщення. Дорогу, яка проходить через населений пункт, перекрили.

За даними Astra, безпілотники атакували склад боєприпасів у селі Сергіївка. Мешканка Воронезької області розповіла телеграм-каналу “Осторожно! Воронеж”, що була в гостях у селищі Підгоренський і прокинулася “від страшного гуркоту”, а її однокласниця із Сергіївки повідомила, що в селі “жахіття коїться”.


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У Воронезькій області атаковано склад із “вибухонебезпечними об’єктами”
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