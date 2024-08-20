Після перекидання підрозділів на Курщину Сили Оборони почали відчувати нестачу снарядів – FT

Після початку наступу Сил Оборони на Курщині, ЗСУ, які стримують ворога на Донеччині почали відчувати нестачу снарядів.

Про це пише Financial Times.

“Один з командирів української артилерійської бригади на сході України розповів Financial Times, що частково причиною російського наступу стало те, що Київ перекинув свої обмежені ресурси на північ.

Його війська повернулися до нормування снарядів для своїх гармат – вперше після того, як американська допомога Україні була призупинена Конгресом – через те, що боєприпаси були перерозподілені для вторгнення в Курську область Росії”.

Видання з посиланням на неназваного високопосадовця, пише, що навіть за кілька днів до початку Курської операції оборона на Донеччині “давала тріщину”. “Російські солдати все ще прокладають собі шлях крізь українську оборону, захоплюючи села і міста і наближаючи Москву до її заявленої мети – повного контролю над Донецькою областю на сході України”, – говориться у статті.

Financial Times з посиланням на офіційні особи, які беруть участь в операції, пише, що для забезпечення Курської операції Україна перекинула понад 10 тисяч військовослужбовців, включаючи багато елітних повітряно-десантних військ і механізованих бригад, з Донецької та Харківської областей.

Зокрема, у Курській операції брали участь щонайменше 20 українських підрозділів, деякі з них мали бути резервними силами, щоб допомогти укріпити лінії оборони, і надати перепочинок військам на основних напрямках фронту.

Співрозмовники Financial Times вказали, що офіцери і піхотинці на східному фронті, які беруть участь у Курській операції, також стикаються з ще більш тривалим перебуванням на передовій без ротації.

“Зараз ніхто не може попросити (про ротаційну перерву). Ми були в резерві, але тепер ми тут (у Курській області – ред.)”, – сказав виданню неназваний військовий.

Також Financial Times з посиланням на інформацію аналітика відкритих джерел Naalsio, зазначає, що Україна у Курській операції вже втратила 51 одиницю військової техніки, в тому числі німецькі БМП Marder, американські Stryker і ракети Himars, а росіяни втратили 27 одиниць військової техніки.

У той же час, пише Financial Times, президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Олександр Сирський запевнили, що східний фронт так само важливий, як і Курська операція.