Суспільство

Після обстрілу “Охматдиту” російський льотчик вийшов на ГУР і передав секретні документи
11 Липня 2024 18:31
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Після удару по дитячій лікарні “Охматдит” на українську військову розвідку вийшов російський льотчик й передав їй секретні документи про діяльність його військової частини, а також приватні фото її командного складу.

За даними проєкту “Інформаційний спротив”, російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Джерела “Інформаційного спротиву” стверджували, що отримані дані мають неабияку важливість. Серед них є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців і членів їхніх родин, а також секретні документи авіаційної дивізії.

Особовий склад 52 авіаційного полку, що належить до 22 бомбардувальної дивізії / “Інформаційний спротив”

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