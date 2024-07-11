Після обстрілу “Охматдиту” російський льотчик вийшов на ГУР і передав секретні документи

Після удару по дитячій лікарні “Охматдит” на українську військову розвідку вийшов російський льотчик й передав їй секретні документи про діяльність його військової частини, а також приватні фото її командного складу.

За даними проєкту “Інформаційний спротив”, російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні і не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Джерела “Інформаційного спротиву” стверджували, що отримані дані мають неабияку важливість. Серед них є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців і членів їхніх родин, а також секретні документи авіаційної дивізії.