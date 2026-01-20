Після масованих атак РФ у Харкові залучили штаб для відновлення енергетики

Російські війська останніми днями цілеспрямовано завдають масованих ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова. Через значні пошкодження на відновлення електропостачання потрібно більше часу.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, ворог застосовує потужні ракети й часто б’є в одні й ті самі точки, що призводить до нових пошкоджень навіть за наявності заходів захисту.

Терехов зазначив, що для координації всіх служб і надання максимально швидкої допомоги енергетикам уже залучили Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До робіт долучені фахівці міських служб, наявні необхідна техніка та матеріали.

Міський голова наголосив, що Харків має чотирирічний досвід роботи в надзвичайно складних умовах і діятиме спільно з енергетиками. За його словами, об’єднання зусиль громади та спеціалістів має забезпечити головний результат — якнайшвидше повернення світла в домівки харків’ян.