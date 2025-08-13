Після концерту Макса Коржа у Варшаві десяткам українців загрожує депортація

Після заворушень на концерті Макса Коржа на стадіоні у Варшаві 9 серпня проти 57 громадян України розпочали провадження щодо депортації. Трьох громадян України затримали.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу МЗС.

За даними Посольства України в Польщі, направлено офіційні запити до компетентних органів для зʼясування деталей справи.

“Наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 р.н. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію забороненої польським законодавством символіки”, — йдеться в повідомленні.

Справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Польщі.

12 серпня польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща депортує 57 українців та шістьох білорусів. Таке рішення було прийнято після заворушень і провокаційної поведінки на концерті білоруського репера Макса Коржа 9 серпня у Варшаві.

Заворушення на концерті Коржа в Варшаві

9 серпня білоруський співак Макс Корж виступив з концертом на Національному стадіоні у Варшаві. Серед глядачів були помічені прапори ОУН-УПА, про що повідомив, зокрема, депутат від партії “Право і справедливість” Даріуш Матецький, заявивши, що поскаржиться в Окружну прокуратуру Варшави.

За його словами, відвідувачі концерту порушили статтю 256 Кримінального кодексу Польщі, яка стосується заборони пропаганди нацизму, комунізму, фашизму чи іншої тоталітарної системи.

Під час концерту поліція затримала 109 людей за численні правопорушення, зокрема, за звинуваченнями у зберіганні наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення на стадіон.