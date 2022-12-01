Після блекауту в Україні поменшало крадіжок та ДТП

Після атаки російської армії на критичну інфраструктуру України 23 листопада, через яку стався блекаут у багатьох регіонах країни, українські поліцейські посилили контроль на вулицях та дорогах. Але незважаючи на відсутність світла, кількість злочинів впала на 16% порівняно з попереднім тижнем, повідомляє поліція України.

За даними правоохоронців, шахрайств поменшало на 24%, випадків угону транспорту – на 23%, крадіжки стали рідше на 7%, а пограбування – на 3%.

Також на 13% зменшилась кількість ДТП. Зокрема, на 22% рідше трапляються аварії, в яких травмувалися люди, і на 5% поменшало смертей на дорогах.