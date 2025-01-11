Після аварії російських танкерів у Чорному морі мазут виявили на березі Ялти

На місці розливу мазуту з корми танкера «Волгонефть-239» у районі мису Панагія (Краснодарський край, РФ) посилено угруповання важкої техніки, пишуть місцеві ЗМІ. Ймовірно, причиною нового розливу стала тріщина в танкері, яка утворилася після шторму.

За даними МНС РФ, мазутом забруднено понад 16 кілометрів узбережжя окупованого Криму; забруднення виявили в Керчі, Євпаторії, Ялті, Сакському та Ленінському районах, а також на острові Тузла в Керченській протоці.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що близько 5000 тонн мазуту залишається на дні моря у вигляді «желеподібної маси».

15 грудня близько полудня стало відомо, що в Керченській протоці зазнають лиха два російські танкери. За даними Telegram-каналів, йшлося про судна «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» – вони перебували за кілька кілометрів від берега. Люди, як стверджувалося, були на палубах близько чотирьох годин і чекали на допомогу.

Як розповіли очевидці, сильні хвилі пробили танкери. Спершу постраждало судно «Волгонефть-212», яке перевозило понад чотири тисячі тонн мазуту, за годину – «Волгонефть-239» з таким же вантажем.

Внаслідок аварії стався розлив нафтопродуктів, повідомив «Росморрічфлот».

Розлив нафтопродуктів через аварію може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря, заявив керівник дослідних лабораторій Greenpeace Пол Джонсон.