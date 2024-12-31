Після атаки безпілотників горить нафтобаза у Смоленській області РФ 

На світанку 31 грудня російські медіа та Telegram-канали повідомили про пожежу на нафтобазі в Смоленській області РФ, яка, за їх словами, сталася внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомляє російська служба ВВС, Telegram-канали.

Інцидент стався на нафтобазі у місті Ярцево, Смоленської області. Голова району підтвердив атаку на об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури.

Російські пабліки повідомляють, що мешканці Ярцевого чули понад десять вибухів, після яких виникла пожежа на території нафтобази.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив загоряння нафтобази в Ярцевому та заявив про атаку, нібито здійснену українськими безпілотниками.