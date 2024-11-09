Спорт

Пішов з життя відомий український боксер В’ячеслав Узелков
9 Листопада 2024 15:53
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бокс
В’ячеслав Узелков / Фото ФБУ

Український бокс зазнав важкої втрати – помер відомий український боксер та ексчемпіон за версіями WBA Inter-Continental, IBO International та WBO Inter-Continental у напівважкому дивізіоні В’ячеслав Узелков. Про це повідомили в Федерації боксу України.

В’ячеслав Узелков — український боксер, відомий своїми досягненнями в напівважкій вазі. Він представляв Україну на міжнародних змаганнях і здобув популярність завдяки своїй техніці, швидкості та силі ударів. Узелков провів численні професійні бої, серед яких є титульні зустрічі. Боксер відзначався спортивним духом і наполегливістю, що зробило його одним із помітних спортсменів у своїй категорії.

“Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким В’ячеслава. Світла пам’ять Чемпіону”, – йдеться у повідомленні ФБУ.

Причини смерті поки невідомі. Близько місяця тому Узелков повідомляв про отримання інвалідності другої групи після того, як переніс 5 операцій.

Йому було 45 років.


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