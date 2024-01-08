Пішов з життя відомий  футболіст Франц Беккенбауер

Легендарний німецький футболіст Франц Беккенбауер помер у віці 78 років.

Про це пише сайт видання Bild

Це сталося у неділю 7 січня, хоча офіційно про смерть стало відомо лише в понеділок.

Ця новина була офіційно оголошена о 17:12 у понеділок: Франц Беккенбауер помер у неділю у віці 78 років.

“З глибоким сумом ми повідомляємо вам, що мій чоловік і наш батько Франц Беккенбауер мирно пішов з життя вчора, в неділю, в оточенні своєї сім’ї. Ми просимо вас вшанувати його пам’ять в тиші і мовчанні. І просимо вас утриматися від будь-яких запитань”, – йдеться в повідомленні сім’ї футболіста.