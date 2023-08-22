Суспільство

Пішов з життя італійський співак Тото Кутуньйо

22 Серпня 2023 20:14
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італія

У лікарні Сан-Раффаеле в Мілані помер італійський співак та автор пісень Тото Кутуньйо. 

Причина смерті наразі невідома, повідомляє агентство ANSA, з посиланням на менеджера музиканта Даніло Манкузо.

За словами Манкузо “через проблеми зі здоров’ям протягом останніх місяців співаку ставало гірше”.

У липні артисту виповнилося 80 років.

Тото Кутуньйо народився 7 липня 1943 року в Тоскані, Італія. 

Він став символом італійської мелодії за кордоном завдяки своїй пісні L’Italiano. 

Кутуньйо написав першу пісню для Адріано Челентано – Soli. 

У 2010 році стало відомо, що співак має проблеми зі здоров’ям. 

У 2012 році на запрошення Фабіо Фаціо він виконав пісню L’Italiano з хором Червоної Армії РФ. 

У 2013 році під час церемонії нагородження премією “Людина року” в Києві Тото Кутуньйо отримав нагороду “За відродження культурних контактів і духовне зближення народів”.

У 2019 році в Україні група депутатів листом просила заборонити співаку в’їзд до країни, через проросійські позиції, на що Тото Кутуньйо відповів, що поза політикою і є “аполітичним”. 


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