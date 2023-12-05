Пішла з життя молодша сестра Фіделя Кастро

У США на на 91-му році життя померла молодша сестра Фіделя і Рауля Кастро Хуаніта Кастро. Вона провела десятиліття у вигнанні в Сполучених Штатах та боролася за повалення влади своїх братів на Кубі.

Про це повідомляє Голос Америки.

Повідомляється, що Хуаніта Кастро померла від природних причин в одній із лікарень Маямі.

“Сьогодні померла Хуаніта Кастро, виняткова жінка та невтомний борець за справу Куби, яку вона так любила”, – написала в Інстаграмі співавторка автобіографії Кастро Марія Антонієта Коллінз.

Хуаніта Кастро залишила Кубу у 1964 році через розбіжності зі своїми братами Фіделем та Раулем під час Кубинської революції 1959 року. У Маямі вона відкрила благодійну аптеку та пропрацювала в ній декілька десятиліть.

Молодша сестра регулярно критикувала братів Кастро. Вона також співпрацювала з ЦРУ під кодовим ім’ям “Донна”, щоб повалити кубинський уряд.