Політика

“Піррова перемога” – NYT про взяття Бахмута

23 Травня 2023 07:06
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бахмут

Американська газета New York Times, переказуючи думки військових експертів щодо взяття росіянами Бахмута, називає його “пірровою перемогою”, яка ніяк не наблизить російську армію до заявленої мети – захоплення всієї території Донецької області.

“Якщо відкинути політику і символічне значення взяття Бахмута, експерти кажуть, що Москва навряд чи зможе конвертувати завоювання розгромленого міста в подальший поступ до кінцевої мети Путіна – захоплення всього Донбасу”, – пише NYT.

“Місто […] є переважно купою руїн, без електрики, води та всього іншого, що потрібно для окупаційних частин, і не може служити базою для подальшого наступу на українську територію. Українська армія відступила на набагато зручніші оборонні лінії на висотах за містом”, – зазначають автори газети.

Крім того, слідом за військовими експертами NYT зазначає, що росіяни зазнали в багатомісячному штурмі Бахмута серйозних втрат – хоча розмір їх точно не відомий.

Втрати були з обох боків, і до українського командування, як нагадує газета, також є багато питань – і всередині країни, і у західних військових експертів: чи варто було втрачати стільки солдатів у вуличних боях, витрачати стільки боєприпасів, замість того, щоб відійти на більше зручні лінії оборони.


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