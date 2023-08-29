Суспільство

Пілотам, які загинули на Житомирщині, присвоїли звання

29 Серпня 2023 07:42
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житомир, авіакатастрофа, загиблі

Пілотам, які трагічно загинули на Житомирщині 25 серпня, присвоєно військові звання і представлено до державних нагород.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, Повітряні сили.

“Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород.

Також видав наказ про присвоєння військових звань”.

Відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗС України № 661 від 28 серпня 2023 року майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання “підполковник”, капітану Андрію Пільщикову – звання “майор”.


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