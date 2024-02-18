Кримінал

Пілот збитого російського Су-34 скерував падаючий літак на окуповане село на Луганщині

18 Лютого 2024 09:40
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Вибух після падіння російського літака Су-34 у селі Дякове Луганської області / Скріншот з Telegram-каналу @luhanskaVTSA

Збитий уранці, 17 лютого, російський Су-34 пілот скерував у населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині. Про кількість жертв наразі невідомо.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, пілот російського винищувача вчора (17 лютого) скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців.

“А коли підсмажили вже його – думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині”, – зазначив Лисогор.

Очільник ОВА каже, що жителі села Дякове побачили, “як цей російський винищувач вбиває цивільних”.

На відео вони повідомляють, що російський літак впав на вулицю, де “мешкає Любов Миколаївна”.


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