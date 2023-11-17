Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня не буде

У Міністерстві енергетики спростували інформацію щодо підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, яка 17 листопада з’явилася в ЗМІ з посиланням на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

“Проте, сам спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг публічно спростувала інформацію, викладену в журналістських повідомленнях”, — наголосили у відомстві.

Своєю чергою Міненерго звертається до українських журналістів бути пильними та не спотворювати інформацію, особливо у таких важливих та чутливих для населення питаннях, як підвищення тарифів.