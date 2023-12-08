Кримінал

Підтоплення метро у Києві: правоохоронці розпочали досудове розслідування

8 Грудня 2023 18:54
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київ, метро

Столичні правоохоронці у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, під час розслідування слідчі та прокурори будуть досліджувати обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надана правову оцінку діям службовців комунального підприємства «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь.

Київський метрополітен вирішив закрити рух ділянкою метро на Теремки після того, як у тунелі з’явилися великі тріщини. Щоб встановити причини аварії, його доведеться розкривати, доповів начальник метро Віктор Брагінський міському голові Віталію Кличку.

Роботи з ліквідації аварії почнуть у понеділок з буріння свердловини для геологічних і геодезичних досліджень. Після цього тунель на пошкодженій ділянці доведеться розкрити.


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