Підрив Каховської ГЕС: 27 людей вважаються зниклими безвісти

Внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 осіб. Також відомо про щонайменше 5 загиблих.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Facebook.

За даними МВС, у Херсонській області підтоплені 47 населених пунктів, з них 33 – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій. У Херсонській області евакуювали 2620 осіб, з них 160 дітей.

Також через обстріли окупантів поранення отримали 11 українців, четверо загинули.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

У Дніпропетровській області без води залишаються понад 89 тисяч абонентів у 26 населених пунктах. Організовано підвіз питної та технічної води.