Підрив дамби Каховської ГЕС: Україна порушила справу за статтею екоцид

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею екоцид. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

“Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронні органи вживають заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Як повідомлялось, російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС. На Херсонщині розпочали евакуацію населення із небезпечних місць, для яких є ризик затоплення. Також Президент Зеленський збирає екстрене засідання РНБО. Він наголосив, що підрив дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що росіян треба вигнати з кожного куточка української землі.

В ЗСУ вважають, що російські війська підірвали частину конструкції Каховської гідроелектростанції з метою тиску на Сили оборони та Україну загалом.

Про це сказала керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

“Росіяни підірвали частину конструкції Каховської ГЕС та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на Сили оборони, тиснути на Україну в цілому”, – сказала вона.

Гуменюк висловила думку, що російські війська, не маючи сил чекати, звідки почнеться контрнаступ Сил оборони України, намагаються таким чином спровокувати «певну ситуацію».

“А зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються”, – додала Гуменюк.

Вона поінформувала, що першочергово від затоплення постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий і, відповідно, основне затоплення буде саме там.

Гуменюк підкреслила: «З боку військового командування також пролунало попередження про те, що критичного рівня, за оцінками фахівців, вода може досягти приблизно за 5 годин».

Вона закликала мешканців місцевості, яка може бути підтоплена, терміново евакуюватися.

Гуменюк запевнила, що всі служби вже працюють, а їх зусилля спрямовані на те, щоб якнайменше постраждало населення.

За її словами, підрив ГЕС позначиться на роботі Запорізької АЕС, однак не треба нагнітати ситуацію.

«Всі відповідні фахівці залучені … задля того, щоб уникнути наступної технологічної катастрофи», – акцентувала Гуменюк.