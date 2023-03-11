Суспільство

Підрозділи “Гвардії наступу” майже сформовані, йде набір у резерв – Клименко

11 Березня 2023 15:44
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гвардія наступу, клименко

Уже 28 тисяч добровольців подали заявки у “Гвардію наступу” і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“28 тисяч заяв від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір.

Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують. Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються “Гвардією наступу”.

Підрозділи в основному, здебільшого сформовані. Ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє”, – розповів Клименко в ефірі телемарафону.


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