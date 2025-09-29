Підприємець із Миколаєва намагався продати до РФ корабельну артилерію Сил оборони України

Служба безпеки запобігла вивезенню з України критично важливих комплектуючих до корабельних артилерійських установок – артсистем різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на майже 1,5 млн доларів США.

Про це повідомили в СБУ.

Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет.

За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Для прихованого вивезення зброї фігурант помістив її у спеціальні контейнери, які ззовні виглядали як бойлери для підігріву води. Щоб замаскувати оборудку, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти – до країни-агресора – розповіли в СБУ.

Для підприємець він уклав фіктивні договори із підконтрольними іноземними компаніями.

Співробітники Служби безпеки викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції і затримали.

Під час обшуків на його складах та в офісах вилучено:

артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах;

додаткові комплектуючі до військових катерів;

договори з іноземними підприємствами.

Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (готування до контрабанди зброї, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.