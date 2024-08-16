Підпалювали авто військових: у Миколаєві викрили трьох підлітків

Поліція викрила трьох неповнолітніх паліїв авто військових.

Про це поінформували у Департаменті комунікації Нацполіції України.

«8 та 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мкрн Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний. Поліцейські встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці встановили, що троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. Зазначається, що неповнолітнім пропонували за гроші підпалювати авто військових та знімати це на відео.

«За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав «потрібний» автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено обидва пікапи», – поінформували у пресслужбі.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів мобільні телефони, сім- та банківські картки, якими вони послуговувалися для комунікації із куратором.

«16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань». Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення», – заявили у НПУ.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.

Досудове розслідування у справі триває за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Над розкриттям злочинів працювали оперативники управління карного розшуку і територіального підрозділу поліції Миколаївщини та Управління Служби безпеки України у Миколаївській області, а також фахівці відділу кримінального аналізу поліції регіону.