Суспільство

Підліток втопився в річці на Закарпатті 

27 Травня 2024 12:28
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діти, загиблі
Ілюстративне фото / Getty Images

Рятувальники виявили тіло 15-річного хлопця у річці Уж в Ужгороді. Його передали правоохоронцям.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.   

Так, 24 травня о 18:30 до рятувальників надійшла інформація про ймовірне утоплення підлітка, 2009 року народження в р. Уж за адресою: м.Ужгород, вул. Гленца (підвісний міст). 

Наступного дня тіло юнака знайшли, витягнули з води і передали працівникам поліції.

Для пошуку тіла залучалось водолазно-рятувальне відділення м. Ужгород.


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