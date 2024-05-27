Підліток втопився в річці на Закарпатті 

Рятувальники виявили тіло 15-річного хлопця у річці Уж в Ужгороді. Його передали правоохоронцям.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Так, 24 травня о 18:30 до рятувальників надійшла інформація про ймовірне утоплення підлітка, 2009 року народження в р. Уж за адресою: м.Ужгород, вул. Гленца (підвісний міст).

Наступного дня тіло юнака знайшли, витягнули з води і передали працівникам поліції.

Для пошуку тіла залучалось водолазно-рятувальне відділення м. Ужгород.