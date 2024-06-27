Підліток кинувся під поїзд  на червоній лінії київського метро 

Чотири станції на червоній лінії метро у Києві зачинені на вхід для пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Йдеться про станції “Політехнічний інститут”, “Вокзальна”, “Університет”, “Театральна”.

У пресслужбі зазначають, що рух поїздів на лінії організовано від станції “Академмістечко” до станції “Шулявська” та від станції “Хрещатик” до станції “Лісова”.

“На станції “Університет” пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців”, – додали в КМДА.

Там також повідомили, що про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.