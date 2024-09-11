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Підлітки спалили гелікоптер Мі-8 у РФ – ЗМІ
11 Вересня 2024 11:40
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пожежа, вертоліт, рф
Пошкоджений гелікоптер / Telegram

У ніч на 11 вересня двоє підлітків спалили гелікоптер Мі-8 на території аеропорту міста Ноябрськ Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Про це повідомляє Телеграм-канал «База».

«13-річний Тимур і 14-річний Саша пробралися на територію, що охороняється, через дірку в паркані. Через цю дірку вони й утекли. Нині хлопці у лікарні під охороною», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що гелікоптер згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст.

Стверджується, що завдання підпалити вертоліт хлопцям надійшло через Telegram. За це їм, нібито, було обіцяно 5 мільйонів рублів ($55 тис). За даними видання, підлітки розповіли, що днями вони спалили і вежу стільникового зв’язку — за це їм заплатили близько $300.

Під час підпалу вертольота хлопці поводилися необережно, через що отримали опіки обличчя. Тому відбігши трохи від аеропорту, школярі викликали швидку допомогу. Медики доправили паліїв до лікарні.

Окремо зазначено, що батько одного зі школярів зараз «служить на СВО», як у Росії називають повномасштабну агресію проти України.


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