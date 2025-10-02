Підласа: у бюджеті бракує 300 млрд грн на виплати військовим

У державному бюджеті України на 2025 рік не вистачає близько 300 мільярдів гривень, необхідних для виплат військовим. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим. Це ключове завдання на найближчі місяці», – підкреслила Підласа.

За її словами, основний сценарій передбачає залучення так званого «репараційного кредиту» від ЄС, США та Великої Британії. «Це може стати єдиним джерелом додаткових грошей», – зазначила депутатка.

Підласа також повідомила, що Україна хоче домовитися з Єврокомісією про використання 6 мільярдів євро з програми ERA Loans, сформованих за рахунок доходів від російських активів, саме на потреби армії.

Вона наголосила, що уряд не планує підвищення базових податків, однак можливі зміни у сфері акцизів. При цьому важливою умовою у співпраці з МВФ залишається збалансованість бюджету та прозорість фінансування.