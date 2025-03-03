Підготовка зустрічі Трампа і Путіна, можливо, буде прискорена, – CNN

Москва очікує, що переговори про відновлення відносин США і Росії найближчими тижнями продовжаться і навіть прискоряться. Також у приватному порядку обговорюється, що буде прискорено підготовку особистої зустрічі президентів двох країн, пише телеканал CNN.

Перший раунд переговорів представників Москви і Вашингтона відбувся 18 лютого в Саудівській Аравії. За інформацією CNN, зараз триває підготовка до другого раунду, який також відбудеться в одній із країн Перської затоки.

У Москві розраховують, що на тлі ускладнення відносин президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським переговори про припинення війни Росії проти України відійдуть на другий план порівняно з обговоренням потенційно вигідних економічних угод між США і Росією, повідомляє CNN.