Політика

Підготовка зустрічі Трампа і Путіна, можливо, буде прискорена, – CNN
3 Березня 2025 09:16
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Путін та Трамп на зустрічі G20, Осака, червень 2019 / Фото: AP
Путін та Трамп на зустрічі G20, Осака, червень 2019 / Фото: AP

Москва очікує, що переговори про відновлення відносин США і Росії найближчими тижнями продовжаться і навіть прискоряться. Також у приватному порядку обговорюється, що буде прискорено підготовку особистої зустрічі президентів двох країн, пише телеканал CNN.

Перший раунд переговорів представників Москви і Вашингтона відбувся 18 лютого в Саудівській Аравії. За інформацією CNN, зараз триває підготовка до другого раунду, який також відбудеться в одній із країн Перської затоки.

У Москві розраховують, що на тлі ускладнення відносин президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським переговори про припинення війни Росії проти України відійдуть на другий план порівняно з обговоренням потенційно вигідних економічних угод між США і Росією, повідомляє CNN.


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