Суспільство

Під завалами будинку у Києві знайшли тіла ще двох загиблих

25 Червня 2023 13:17
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київ, загиблі, обстріли

У Солом’янському районі Києва під завалами багатоповерхівки, який постраждав після влучання уламків ворожих ракет, на другу добу знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

“Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку”, – йдеться у його дописі. 

Станом на 11:25 внаслідок влучання ворожих уламків у столичну багатоповерхівку загинуло пʼятеро людей. 


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