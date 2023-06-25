Під завалами будинку у Києві знайшли тіла ще двох загиблих

У Солом’янському районі Києва під завалами багатоповерхівки, який постраждав після влучання уламків ворожих ракет, на другу добу знайшли тіла ще двох загиблих.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

“Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку”, – йдеться у його дописі.

Станом на 11:25 внаслідок влучання ворожих уламків у столичну багатоповерхівку загинуло пʼятеро людей.