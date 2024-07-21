Кримінал

Під ранок ворог вдарив ракетою по Білому Колодязю на Харківщині
21 Липня 2024 08:58
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Наслідки обстрілів населених пунктів Харківщини. Ілюстративне фото / Фото НПУ

Сьогодні о 04:30 росіяни завдали удару по смт Білий Колодязь у Вовчанській ТГ. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, обстріл вівся із ЗРК С-300 – зруйноване приватне домоволодіння. Постраждав 69-річний чоловік та гостра реакція на стрес у чоловіка 54 років.

Зазначимо, що у зведенні командувача Повітряних Сил Миколи Олещука про обстріли ракетами з комплексу С-300 не йшлося.

Синєгубов також повідомив, що о 07:05 FPV-дрон атакував с. Довжик, що у Золочівській територіальній громаді. Внаслідок обстрілу горів автомобіль.


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