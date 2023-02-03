Під ранок ворог обстріляв Барвінкове – двоє цивільних загинуло

Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп’янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів.

Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі.

У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці.