Під Покровськом ЗСУ за допомогою дрона захопили у полон дев’ятьох окупантів (відео)

Військові 144 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від ворогів промислову будівлю та захопили у полон дев’ятьох російських військових на Покровському напрямку.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

Протягом кількох днів оператори БпЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець воїни ССО закликали противника здатися.

“Після відмови група 144 Центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її. Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися”, – йдеться в повідомленні.

Полонені окупанти під Покровськом / Скриншот

Двома групами по чотири та п’ять солдатів загарбники попрямували в бік українських позицій.

Серед полонених були поранені. Українські спецпризначенці надали противнику першу домедичну допомогу.