        Під Покровськом у полон потрапив 61-річний окупант (відео)

        Галина Шподарева
        24 Вересня 2025 11:35
        Полонений окупант / Скриншот
        Полонений окупант / Скриншот

        Українські захисники взяли у полон у районі Покровська 61-річного військовослужбовця армії РФ. Окупанта вивів до позицій Сил оборони дрон.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        Операцію виконали бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 105 прикордонного загону.

        Полонений – колишній крановщик, який усе життя працював у цивільних професіях і не мав жодного стосунку до армії. Попри вік та проблеми зі здоров’ям, у травні цього року його мобілізували та відправили на штурми українських позицій.

        Здаючись у полон, він мав при собі автомат, чотири повних магазини з набоями та невеликий запас їжі. За власним бажанням чоловік пішов за українським дроном.

        У своїх свідченнях полонений визнав, що війну проти України розв’язав Путін, а в самій Росії “люди нікому не потрібні”.


