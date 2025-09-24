Під Покровськом у полон потрапив 61-річний окупант (відео)

Українські захисники взяли у полон у районі Покровська 61-річного військовослужбовця армії РФ. Окупанта вивів до позицій Сил оборони дрон.
Про це повідомили в ДПСУ.
Операцію виконали бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 105 прикордонного загону.
Полонений – колишній крановщик, який усе життя працював у цивільних професіях і не мав жодного стосунку до армії. Попри вік та проблеми зі здоров’ям, у травні цього року його мобілізували та відправили на штурми українських позицій.
Здаючись у полон, він мав при собі автомат, чотири повних магазини з набоями та невеликий запас їжі. За власним бажанням чоловік пішов за українським дроном.
У своїх свідченнях полонений визнав, що війну проти України розв’язав Путін, а в самій Росії “люди нікому не потрібні”.