Під Одесою затримано 17 ухилянтів із семи областей України

Прикордонники Подільського загону виявили та затримали сімнадцятьох громадян України, які мали намір незаконно потрапити за кордон.

Про це повідомили в ДПСУ.

З’ясувалося, що мешканці Рівненської, Донецької, Одеської, Херсонської, Сумської, Хмельницької та Черкаської областей, вирішили незаконно перетнути держрубіж у пошуках нових перспектив.

Для цього через мережу Інтернет вони зв’язалися з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити та вказували маршрути руху. За це вони мали заплатити по 1800 $ США з кожного.

Особливість подорожі полягала в тому, що «мандрівники» мали доїхати до однієї з залізничних станцій в Одеській області та пішки пройти більш як 20 км до кордону. Небезпечність обраного маршруту подорожні не усвідомлювали. Ділянка держкордону, яку вони сподівалися «штурмувати» знаходиться у так званому придністровському сегменті українсько-молдовського кордону, тож прикордонники в нічний час доби могли сприйняти таку компанію осіб за диверсійно-розвідувальну групу ворога.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити за кордон, склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».