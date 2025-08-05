        Кримінал

        Під Одесою фура протаранила легковик: четверо постраждалих

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 17:30
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        Четверо людей постраждали в ДТП на Одещині / Фото: ГУНП в Одеській області
        Четверо людей постраждали в ДТП на Одещині / Фото: ГУНП в Одеській області

        Сьогодні, 5 серпня, на трасі Київ — Одеса біля села Болгарка сталося зіткнення автомобілів DAF та Toyota. Четверо людей зазнали травм.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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        Попередньо встановлено, що 42-річний водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись у бік Одеси, в’їхав у легковий автомобіль Toyota, який був припаркований на узбіччі.

        Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися четверо пасажирів легковика. Постраждалих із різними тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

        “Водії не постраждали. Їх перевірили на стан спʼяніння, за результатами, вони були тверезі”, — розповіли в поліції.

        Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

        Наслідки зіткнення легковика та фури на Одещині / Фото: ГУНП в Одеській області

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