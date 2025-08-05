Під Одесою фура протаранила легковик: четверо постраждалих

Сьогодні, 5 серпня, на трасі Київ — Одеса біля села Болгарка сталося зіткнення автомобілів DAF та Toyota. Четверо людей зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

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Попередньо встановлено, що 42-річний водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись у бік Одеси, в’їхав у легковий автомобіль Toyota, який був припаркований на узбіччі.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалися четверо пасажирів легковика. Постраждалих із різними тілесними ушкодженнями госпіталізовано.

“Водії не постраждали. Їх перевірили на стан спʼяніння, за результатами, вони були тверезі”, — розповіли в поліції.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.