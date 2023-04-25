Кримінал

Під Москвою знову знайшли підозрілий безпілотник

25 Квітня 2023 08:53
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бпла

Невідомий дрон, ймовірно, розвідник виявили в Підмосков’ї, повідомляє SHOT. БПЛА з камерою та мікрофоном упав на території СНТ “Угольок” у Богородському міському окрузі, за 4 км від СНТ “Зоря”, де вчора знайшли дрон-камікадзе UJ-22 Airborn.

“Сьогоднішній літальний апарат розміром 30х40 см – чорний з червоними лопатями, без розпізнавальних знаків”, – йдеться у повідомленні.

За кілька годин до цього жінка бачила чорний безпілотник, що пролітав над містом Серпухів. Вона повідомила поліцію. Від Серпухова до СНТ “Уголек” близько 110 км по прямій.

На місці працюють екстрені служби.


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