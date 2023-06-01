Під Москвою спалили 35 машин та мікроавтобусів

Масштабна пожежа у підмосковному Ногінську: цієї ночі там палали 35 авто та мікроавтобусів. Паліїв шукає поліція, пишуть місцеві ТГ-канали.

Інцидент стався близько третьої ночі на автостоянці “Айтакс” на вулиці Карякін Луг – невідомі проникли на територію, облили невстановленою рідиною 17 автобусів Хендай, 15 мікроавтобусів, авто “Рено Галант” та “Міцубісі Ланцер”. Потужне полум’я побачили місцеві жителі та викликали екстрені служби. Пожежу вдалося загасити о шостій ранку.

Підозрюваних шукають.