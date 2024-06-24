Суспільство

Під Москвою горить науково-дослідницький інститут “Платан”
24 Червня 2024 15:51
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пожежа, росія
Палаюча будівля науково-дослідного інституту "Платан" у підмосковному Фрязіно / Скриншот з відео

У підмосковному Фрязіно сталася велика пожежа в одній із будівель науково-дослідного інституту “Платан”.

На одному із записів очевидця видно, що в палаючій будівлі перебувають люди. Чоловік за кадром каже, що вони вибивають вікна. На іншому відео до будівлі під’їжджають пожежні машини.

Пізніше в МНС повідомили, що людей почали рятувати із задимлених приміщень. Відомство уточнило, що горить адміністративна будівля.

При інституті “Платан” є завод, який займається виробництвом радіоелектронних компонентів, які, зокрема, застосовуються в будівництві військової, ракетної та авіаційної техніки.


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