Під Львовом чиновниця намагалася з’їсти хабар, який вимагала у військового

Державне бюро розслідувань затримало посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та Турківської міської лікарні, які, як стверджується, вимагали хабар у військовослужбовця. Заступниця голови лікарсько-консультативної комісії при затриманні намагалася з’їсти гроші.

Бюро стверджує, що за $3200 посадовці мали оформити батькові військового другу групу інвалідності. Таким чином чоловік міг достроково завершити службу.

За даними правоохоронців, гроші надходили трьома траншами. Під час передачі останнього “платежу” у місті Турка затримали заступницю голови ЛКК.

ДБР пише, що жінка намагалася позбутися грошей – з’ївши $100-у купюру.

Правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили.

Наразі триває розслідування. Причетні можуть сісти в тюрму до 10 років.