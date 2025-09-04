        Суспільство

        Під Луцьком чоловіки побили співробітників ТЦК, відібрали зброю і відкрили вогонь

        Галина Шподарева
        4 Вересня 2025 17:06
        Місце нападу на працівників ТЦК на Волині / Скриншот
        Місце нападу на працівників ТЦК на Волині / Скриншот

        4 вересня у селі Боратин Луцького району під час перевірки військово-облікових документів у групи чоловіків двоє напали на військовослужбовців, а один із цивільних відкрив вогонь із травматичного пістолета, який йому вдалося вибити з рук військового.

        Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

        За даними ТЦК, при спробі перевірити військово-облікові документи у чотирьох чоловіків двоє намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі.

        “Група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи. Під час спроби перевірки документів ці особи почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК”, — йдеться в повідомленні.

        Один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте цивільний вибив пістолет з рук військового та, підхопивши його з підлоги, відкрив вогонь у бік групи оповіщення.

        До нападників був застосований сльозогінний газ з метою припинення протиправних дій. Нападників затримали та доставили до підрозділу поліції.

        Одному з військовослужбовців надається медична допомога, в нього перелом руки.


