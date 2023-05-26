У Києві суддя збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці

Про це пише УП с посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі “Лексус”, рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП.