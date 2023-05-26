Кримінал

У Києві суддя збив на смерть нацгвардійця на блокпосту

26 Травня 2023 09:02
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Олексій Тандир, дтп

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці

Про це пише УП с посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі “Лексус”, рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП.


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