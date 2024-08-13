Політика

Під контролем України 74 населених пункти у Курській області, – Сирський
13 Серпня 2024 19:17
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війна, зеленський, росія
Техніка української армії біля російського прикордонного посту в Суджі / Фото: The New York Times

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України в Курській області вже перебувають 74 населені пункти.

Наразі там проводять перевірки та стабілізаційні заходи, доповів Сирський.

“Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється”, – йдеться у дописі президента.

Також Зеленський повідомив, що зараз триває розробка гуманітарних рішень для цих територій.


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