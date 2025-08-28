Під Геленджиком, поруч із “палацом Путіна”, після атаки дронів спалахнула сильна пожежа

На узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї поруч із “палацом Путіна” сталася велика пожежа.

Про це пише “Агентство”.

Оперштаб Краснодарського краю вранці 28 серпня повідомив про падіння безпілотника біля села Криниця — “Агентство” зазначає, що воно знаходиться в 10 кілометрах по прямій від мису Ідокопас, де розташований палац.

Площа пожежі, за даними МНС, склала 32 тисячі квадратних метрів (3,2) гектара. На березі вогнем були заблоковані 23 людини, їх евакуювали за допомогою катера.

На тлі атак українських безпілотників Володимир Путін практично перестав літати в Сочі, де раніше проводив значну частину часу. “Проект” з посиланням на джерело в 2024 році писав, що це викликано побоюваннями президента за своє життя.