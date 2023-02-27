Під Харковом водій “Opel” врізався в стовп і загинув

Сьогодні о 09 год. 17 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, за участю легкового автомобіля «Opel Astra» на трасі Харків – Київ – Довжанський. “Водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав з проїжджої частини дороги і зіткнувся із стовпом”, – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

“Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого водія із понівеченого легкового автомобіля. Деталі події з’ясовують правоохоронці”, – йдеться у повідомленні.