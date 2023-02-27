Кримінал

Під Харковом водій “Opel” врізався в стовп і загинув

27 Лютого 2023 11:44
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Сьогодні о 09 год. 17 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, за участю легкового автомобіля «Opel Astra» на трасі Харків – Київ – Довжанський. “Водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав з проїжджої частини дороги і зіткнувся із стовпом”, – повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

“Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували тіло загиблого водія із понівеченого легкового автомобіля. Деталі події з’ясовують правоохоронці”, – йдеться у повідомленні.


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