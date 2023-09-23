Кримінал

Під Харковом рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

23 Вересня 2023 19:22
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дснс

Протягом дня 23 вересня ворог завдавав безперервних обстрілів по населеним пунктам Куп’янського району Харківської області. Як повідомили в ДСНС, в результаті одного з таких артилерійських ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на відкритій місцевості на площі 5 га.

З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень.

Пожежу було ліквідовано о 17:00.

Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор. Жертв та постраждалих немає.


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