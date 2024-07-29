Кримінал

Під Харковом росіяни розбомбили курятник: знищено понад 100 голів птиці
29 Липня 2024 15:15
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Харківські рятувальники ліквідували пожежу у с. Лозова Чугуївського району, спричинену ворожим обстрілом / Фото ДСНС

Сьогодні вдень ворог завдав удару по приватному сектору с. Лозова Чугуївського району. Зруйновані та частково пошкоджені приватні житлові будинки й господарчі споруди, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі – горіли господарчі споруди. Харківські рятувальники оперативно ліквідували загорання та запобігли поширенню полум’я на житлові будинки.

“У результаті пожежі знищено понад 100 голів свійської птиці. Жертв серед місцевих мешканців немає”, – йдеться в повідомленні.


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