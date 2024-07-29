Під Харковом росіяни розбомбили курятник: знищено понад 100 голів птиці

Сьогодні вдень ворог завдав удару по приватному сектору с. Лозова Чугуївського району. Зруйновані та частково пошкоджені приватні житлові будинки й господарчі споруди, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі – горіли господарчі споруди. Харківські рятувальники оперативно ліквідували загорання та запобігли поширенню полум’я на житлові будинки.

“У результаті пожежі знищено понад 100 голів свійської птиці. Жертв серед місцевих мешканців немає”, – йдеться в повідомленні.