Кримінал

Під Харковом рашисти розстріляли машину, в якій до лікарні везли поранену дівчинку

21 Жовтня 2022 17:35
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прокуратура

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами ексгумували тіло 10-річної дівчинки, вбитої представниками рф.

За даними слідства, 25 лютого 2022 року, під час обстрілу с. Новий Бурлук Чугуївського району збройними силами рф, поранення отримали цивільні мешканці – 58-річна жінка та її 10-річна онука. Дівчинку було поранено в грудну клітину.

Її бабуся і дідусь, намагаючись врятувати життя онуки, на автомобілі повезли дитину в лікарню, розташовану в Чугуєві. Однак російські вбивці не дали цього зробити – по дорозі до медзакладу машина потрапила під повторний обстріл зс рф. Дівчинку було поранено в голову, вона загинула.

Наступного дня дитину поховали на території домоволодіння, а в подальшому перепоховали на кладовищі в с. Новий Бурлук.

Наразі тіло дівчинки направлено для проведення судово-медичної експертизи.


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