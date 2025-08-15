Під Харковом п’яний водій збив двох велосипедистів

У четвер, 14 серпня в селищі Рогань Харківського району автомобіль ВАЗ 2104 збив двох велосипедистів. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння — «Драгер показав 0,88 проміле.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, водій автомобіля ВАЗ рухався в напрямку села Докучаєвське. В цей час по зустрічній смузі рухалися два велосипедисти — 52-річний чоловік та 21-річна жінка.

“Водій, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на велосипедистів”, — розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння Кримінального кодексу України. 23-річного водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.