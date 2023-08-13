Під Харковом підлітка вбило струмом

Поліція встановлює обставини загибелі підлітка на Харківщині.

Сьогодні до правоохоронців звернулася 22-річна дівчини та повідомила, що у селі Довжик до неї звернулися двоє неповнолітніх та розповіли, що їх товариша вдарило струмом. Вона намагалась допомогти постраждалому, але 14-річний підліток помер.

На місці правоохоронці з’ясували, що хлопці прийшли купатися на ставок. Поруч висів обірваний дріт, за який і взявся руками постраждалий.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.