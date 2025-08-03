Під Харковом гідроскутер врізався в “таблетку”: жінка отримала серйозні травми

Поліція Харківської області розпочала досудове розслідування після серйозного інциденту на водоймі в селищі Безлюдівка, де 2 серпня сталося зіткнення прогулянкового гідроцикла з “таблеткою” – надувним матрацом для катання на воді.

За даними правоохоронців, один із водних скутерів зіткнувся з матрацом, що був прикріплений до іншого гідроциклу. Унаслідок зіткнення пасажирка «таблетки», жінка 1992 року народження, зазнала тяжких травм і була госпіталізована у важкому стані.

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Поліцейські оперативно встановили водіїв обох скутерів — це чоловіки 1995 року народження. Їх доправили на медичне освідування, а обидва водних транспортних засоби й надувний матрац вилучили як речові докази.

Справу розслідують за частиною другою статті 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Максимальне покарання за цією статтею — до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають свідків та очевидців події надати інформацію для з’ясування всіх обставин інциденту.