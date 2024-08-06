Кримінал

Під Харковом чоловік розстріляв з автомата двох людей під час сварки
6 Серпня 2024 16:06
читать на русском →
поліція
Затриманий підозрюваний у вбивстві двох людей / Фото: Харківська обласна прокуратура

У Пісочині Харківської області 3 серпня чоловік розстріляв двох людей з автомата. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Троє чоловіків разом вживали алкогольні напої на території гаражного кооперативу. Між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний схопив автомат АК-74, заряджений бойовими патронами, який мав при собі, і здійснив не менше 14 пострілів у бік своїх опонентів”, – йдеться у повідомленні.

Ймовірного стрільця затримали, хоч він втік з місця злочину. Вбитим чоловікам було 43 та 58 років.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються усі обставини справи. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
6 Серпня 2024 15:38

Ракет власного виробництва буде більше, – Зеленський
6 Серпня 2024 18:35

Російське міноборони заявило про бої на прикордонні у Курській області
6 Серпня 2024 15:51

Україна мала шанс знищити десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS, – Forbes
6 Серпня 2024 15:17

Рада ЄС схвалила надання Україні €4,2 млрд
6 Серпня 2024 14:51

The New York Times: Українські війська ведуть запеклу боротьбу за Торецьк
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки