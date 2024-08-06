Під Харковом чоловік розстріляв з автомата двох людей під час сварки

У Пісочині Харківської області 3 серпня чоловік розстріляв двох людей з автомата. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Троє чоловіків разом вживали алкогольні напої на території гаражного кооперативу. Між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний схопив автомат АК-74, заряджений бойовими патронами, який мав при собі, і здійснив не менше 14 пострілів у бік своїх опонентів”, – йдеться у повідомленні.

Ймовірного стрільця затримали, хоч він втік з місця злочину. Вбитим чоловікам було 43 та 58 років.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються усі обставини справи. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.